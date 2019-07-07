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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ali Gürbüz’ü tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz’ü tebrik etti.
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan unvanını alan Ali Gürbüz’e bir tebrik telgrafı göndermiştir” denildi.

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