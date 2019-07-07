Bakan Kasapoğlu Ali Gürbüz’ü tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ü tebrik etti.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET KASAPOĞLU, BAŞPEHLİVANLIĞI KAZANAN ALİ GÜRBÜZ İÇİN TEBRİK MESAJI YAYIMLADI.

Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Edirne’de bu yıl 658’ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde finalinde rakibi Orhan Okulu’yu yenerek altın kemeri kazanan Ali Gürbüz’ü kutluyorum. Ata sporumuz güreşi bir kültür mirası olarak görüyoruz. Ata sporumuzu gelecek nesillere bırakma gayretiyle bu önemli organizasyonda ter döken tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum.”