Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 20:57 TSİ- Asayiş

Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaşamını y...
mask
mask
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

ANKARA'nın Elmadağ ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, 4 otomobil ile çarpıştı. Zincirleme kazada 3 kişi, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Ankara- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Ankara'dan Kırıkkale yönüne giden Gani Yalçınkaya'nın (63) kullandığı 06 COM 10 plakalı otomobil, karşı şeride geçip, Kürşat Çağrı Özsaray (32) yönetimindeki 06 GD 6677 plakalı otomobille çarpıştı. Yalçınkaya'nın kontrolünden çıkan otomobil, daha sonra sürücülerinin ismi bilinmeyen 06 BK 0112 ve 06 NH 376 plakalı otomobillere çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gani Yalçınkaya ile araçtaki Halime Yalçınkaya ve diğer sürücü Kürşat Çağrı Özsaray'ın (32) yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 kişinin cansız bedenleri, araçlardan çıkarılıp, Elmadağ Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dün 20:57 TSİ DHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İçişleri Bakanlığı duyurdu mask
İçişleri Bakanlığı duyurdu
PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi etkisiz hale getirildi mask
PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konsey üyesi etkisiz hale getirildi
Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu mask
Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu
Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı mask
Kayalıklardan düşen öğrenci helikopterle kurtarıldı
Terör Örgütü PKK’nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor mask
Terör Örgütü PKK’nın mühimmat ve yaşam malzemeleri imha ediliyor
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti mask
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri, Ankara Barosunu ziyaret etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu mask
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız mask
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor mask
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor
Ankara'da Açık Hava Sinema Etkinlikleri Başladı mask
Ankara'da Açık Hava Sinema Etkinlikleri Başladı

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL