Bakan Kasapoğlu’ndan milli okçulara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalya kazanan milli okçuları tebrik etti.

BAKAN KASAPOĞLU MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

“Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası 4. ayak yarışmalarını 4 altın madalyayla milli sporcularımı kutluyorum. Ferdi müsabakalarda Erkeklerde klasik yayda Mete Gazoz, makaralı yayda ise Evren Çağıran ve takım müsabakalarında Mete Gazoz, Samet Ak ile Ali Aydın’dan oluşan Klasik Yay Erkek Milli Takımı ile Yeşim Bostan, Gizem Elmaağaçlı ve İpek Tomruk’un yer aldığı Makaralı Yay Kadın Milli Takımı, altın madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Bu değerli başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve sporcularımıza başarılar diliyorum.”