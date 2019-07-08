İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7550 liradan alınan dolar 5,7570 liradan, 6,46 liradan alınan euro ise 6,4620 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,63 liradan, euro ise 6,32 liradan satılmıştı.
Bugün 09:24 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7570 liradan, euro ise 6,4620 liradan haftaya başladı.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz