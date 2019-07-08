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Bugün 10:15 TSİ- Asayiş

Terör örgütüne darbe üstüne darbe

Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

KUZEY IRAK’TA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Irak’ın kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 4 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

Bugün 10:15 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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