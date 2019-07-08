Emaar’ın Socialist’i belli oldu!

İstanbul’un en gözde ve trend alışveriş merkezi Emaar’ın sosyal medya yüzü açıklandı. Çok ilgi gören ve binlerce başvuru alan Socialist projesinin kazananı belli oldu! 62 ilden 5 bin başvurunun yapıldığı projede jüri, Ebru Kılıç’ı Socialist olarak seçti.

Ziyaretçilerine sıra dışı bir deneyim yaşatan alışveriş, eğlence ve gastronomi destinasyonu olarak tasarlanan Emaar, sosyal medyadaki yüzü olacak ‘Socialist’ini açıklıyor. 5 bin kişinin başvurduğu projenin kazanı 24 yaşındaki Ebru Kılıç oldu. Kılıç, Emaar’da içerik planı hazırlayacak. İçeriklerin fotoğraflarını çekecek, projeler geliştirecek, Emaar pazarlama ekibi ile birlikte sosyal medya için ilgi çekici fikirler bulacak, influencer ve youtuber’lar ile çalışma fırsatı yakalayacak.

Seçim sürecinde 100 aday ile görüşülürken projeye şehir, hatta yurtdışından başvurular da oldu. 62 ilden başvuran 5.000 kişi arasından önce şartlara uygun kişiler arasından 1000 kişi aranarak online mülakat yapıldı. Online mülakattan sonra 100 kişi ile daha sonrasında da 10 kişi ile görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda jüri, sosyal medya postlarını beğendiği, moda bilgisi olduğunu düğündüğü, iyi bir fotoğraf gözü olan, trendleri takip eden, meraklı ve istekli gördükleri Ebru Kılıç’ı seçti.

Emaar’ın Socialisti olan Ebru Kılıç’ı şimdi oryantasyon süreci bekliyor. 2 ay sürecek oryantasyondan sonra dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, influencer marketing, Emaar yönetimi, Emaar dinamikleri, prodüksüyon ve kreatif çalışmalar öğretilecek.