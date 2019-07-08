Şişecam’a “İhracat Şampiyonu” ödülü

Dünya cam sektörünün önde gelen oyuncularından Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen “İhracat Şampiyonları” ödül töreninde “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde ihracat lideri olarak ödüle layık görüldü. Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı Görkem Elverici, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) “İhracat Şampiyonları Ödülleri” sahiplerini buldu. Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen törende, “Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri” kategorisinde ihracat lideri olarak ödüle layık görüldü. Şişecam Topluluğu Mali İşler Başkanı Görkem Elverici, Şişecam Dış Ticaret adına ödülü Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı İsmail Gülle’nin elinden aldı.

Şişecam Topluluğu yatırımlarına ve büyümeye devam ettiği 2018 yılında 4,9 milyon ton cam, 2,4 milyon ton soda külü ve 4,1 milyon ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirirken, tüm faaliyet alanlarında ihracata yönelik çalışmalarını da artırdı. 2018 yılında satış gelirlerini yüzde 37,4 oranında artırarak 15,6 milyar TL’ye ulaştıran Şişecam Topluluğu, 2 milyar dolar seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdi. Böylece, Şişecam’ın konsolide satışları içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışlarının payı yüzde 61 seviyesine ulaştı. Satışların bölgesel dağılımı ise yüzde 66 Avrupa, yüzde 19 Afrika ve Ortadoğu, yüzde 8 Amerika ve yüzde 7 Asya-Okyanusya olarak gerçekleşti.