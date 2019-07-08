Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:37 TSİ- Gündem G: Bugün 10:38 TSİ

GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı

ANKARA - Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Kıbrıs Temsilciliği resmen faaliyete geçti. GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan Duygu Ünalan, “Kıbrıs sayısız alanda yatırıma aç. Ankaralı girişimcileri bekliyoruz, her türlü desteğe hazırız” dedi.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, genel merkez Ankara olacak şekilde şubeleşme çalışmaları başladı ve bu yöndeki ilk adım yavru vatan Kıbrıs’ta attı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kıbrıs iş gezisinin hemen sonrasında yönetim kurulu kararıyla GGYD Kıbrıs Temsilciliği kurularak, iş kadını Duygu Ünalan temsilci olarak atandı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu; Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren temsilciliğin, Başkentli genç girişimcilerin hizmetinde olduğunu, derneğin bu girişiminin Kıbrıs-Ankara arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere çok ciddi somut katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

Sağlık, Tekstil, Gıda, Turizm…

GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan Duygu Ünalan da Ankaralı genç girişimcilere Kıbrıs’la ticari ilişkilerinde ihtiyaç duyacakları desteğe hazır olduklarını kaydetti. Kıbrıs’ın sağlık, tekstil, gıda ve turizm başta olmak üzere sayısız alanda yatırıma aç bir ülke olduğunun altını çizen Ünalan, “Kıbrıs’ın beklediği yatırımların önemli kısmının Ankaralı yatırımcılar ve girişimciler tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. Kıbrıs’ta iş kurmak, yatırım veya ortaklık yapmak isteyenler için sektör ve saha araştırması yapmaya, onlara yol göstermeye, ilgili kurumlarla temaslarında aracılık etmeye, kısacası gereksinim duyacakları alanlarda her türlü işbirliğine hazırız. Aynı şekilde Kıbrıs’tan Ankara’ya yatırım için gitmek isteyenlere de kılavuz kaptanlık yapacağız” dedi.

Eğitim Londra, İş Hayatı Kıbrıs’ta

GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan Duygu Ünalan, 1983 Kıbrıs doğumlu.15 yaşında gittiği İngiltere’de, Londra Kingston Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü bitiren Ünalan, okul bitince yeniden Kıbrıs’a döndü. Profesyonel iş yaşamına yavru vatanda atılan, kısa bir süre Ankara’da da restoran işletmeciliği yapan Ünalan, halen Kıbrıs’ta gayrimenkul sektöründe hizmet veriyor. Duygu Ünalan, Ankara Kalecikli Mehmet Ünalan ile evli ve ikiz çocuk annesi.

# BAŞKENT HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 10:37 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Keçiören Aqua Parklarında Girişlerinde Karne Hediyesi İndirimi mask
Keçiören Aqua Parklarında Girişlerinde Karne Hediyesi İndirimi
Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu mask
Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu
Çankaya'da Yazın En Lezzetli Kursu "Pastacılık" mask
Çankaya'da Yazın En Lezzetli Kursu "Pastacılık"
Ankara Yaz Okulları Neşe İçinde mask
Ankara Yaz Okulları Neşe İçinde
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret mask
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret
Keçiören 15 Temmuz'u Unutmadı mask
Keçiören 15 Temmuz'u Unutmadı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu mask
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız mask
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor mask
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL