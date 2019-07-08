GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD)’nin, genel merkez Ankara olacak şekilde şubeleşme çalışmaları başladı ve bu yöndeki ilk adım yavru vatan Kıbrıs’ta attı. Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen Kıbrıs iş gezisinin hemen sonrasında yönetim kurulu kararıyla GGYD Kıbrıs Temsilciliği kurularak, iş kadını Duygu Ünalan temsilci olarak atandı. GGYD Başkanı M. Nezih Allıoğlu; Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde faaliyet gösteren temsilciliğin, Başkentli genç girişimcilerin hizmetinde olduğunu, derneğin bu girişiminin Kıbrıs-Ankara arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere çok ciddi somut katkılar sunacağına inandıklarını söyledi.

GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan Duygu Ünalan da Ankaralı genç girişimcilere Kıbrıs’la ticari ilişkilerinde ihtiyaç duyacakları desteğe hazır olduklarını kaydetti. Kıbrıs’ın sağlık, tekstil, gıda ve turizm başta olmak üzere sayısız alanda yatırıma aç bir ülke olduğunun altını çizen Ünalan, “Kıbrıs’ın beklediği yatırımların önemli kısmının Ankaralı yatırımcılar ve girişimciler tarafından karşılanacağını düşünüyoruz. Kıbrıs’ta iş kurmak, yatırım veya ortaklık yapmak isteyenler için sektör ve saha araştırması yapmaya, onlara yol göstermeye, ilgili kurumlarla temaslarında aracılık etmeye, kısacası gereksinim duyacakları alanlarda her türlü işbirliğine hazırız. Aynı şekilde Kıbrıs’tan Ankara’ya yatırım için gitmek isteyenlere de kılavuz kaptanlık yapacağız” dedi.

Eğitim Londra, İş Hayatı Kıbrıs’ta

GGYD Kıbrıs Temsilciliği’ne atanan Duygu Ünalan, 1983 Kıbrıs doğumlu.15 yaşında gittiği İngiltere’de, Londra Kingston Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’nü bitiren Ünalan, okul bitince yeniden Kıbrıs’a döndü. Profesyonel iş yaşamına yavru vatanda atılan, kısa bir süre Ankara’da da restoran işletmeciliği yapan Ünalan, halen Kıbrıs’ta gayrimenkul sektöründe hizmet veriyor. Duygu Ünalan, Ankara Kalecikli Mehmet Ünalan ile evli ve ikiz çocuk annesi.