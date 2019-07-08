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Keçiören'de Pazar Alanları Artık Daha Temiz

ANKARA - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de 1994 yılında uygulamaya başladığımız pazar alanlarımız Türkiye`de bir ilkti. Yeniden göreve başladığımızda baktık ki pazarlarımızda eski düzen kalmamış. Göreve başlar başlamaz kısa sürede o eski düzeni sağladık. Keçiören’de pazarlarımız artık daha temiz, insanlarımız daha mutlu” dedi.
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ALTINOK: PAZARLARIMIZ DAHA TEMİZ, İNSANLARIMIZ DAHA MUTLU

Keçiören Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 43 pazar alanının temizliğini arazöz, vakumlu yol süpürge aracı ve deterjanlı su yardımıyla sürdürerek vatandaşların sağlıklı bir ortamda alışveriş yapabilmelerini sağlıyor. İlçede pazarların eski düzenine kavuştuğunu belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’de 1994 yılında uygulamaya başladığımız pazar alanlarımız Türkiye`de bir ilkti. Yeniden göreve başladığımızda baktık ki pazarlarımızda eski düzen kalmamış. Göreve başlar başlamaz kısa sürede o eski düzeni sağladık. Keçiören’de pazarlarımız artık daha temiz, insanlarımız daha mutlu” dedi.

PAZARLAR DETERJANLI SUYLA YIKANIYOR

Keçiören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Keçiören’deki 43 pazar alanının temizliğini 34 personel, 3 arazöz ve 2 adet vakumlu yol süpürge aracıyla sürdürüyor. Ekipler, pazarcı esnaflarının akşam saatlerinde tezgâhlarını kaldırmasıyla birlikte sebze ve meyve atıklarının oluşturduğu kirliliğin önüne geçmek için pazar alanlarını deterjanlı suyla düzenli olarak temizliyor.

VATANDAŞLARIMIZIN ÜZÜLMESİNE ASLA TAHAMMÜLÜM YOK

Türkiye’de örnek gösterilen pazar alanlarının Keçiören Belediyesi tarafından uygulamaya konulduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “1994 yılında ilk göreve geldiğimizde makamımız vatandaşlarımızın yanı, sokaklarımız, parklarımız ve pazarlarımızdı. Yeniden göreve geldik, yine vatandaşlarımızla iç içe gönül gönülle çalışımlarımızı sürdürüyoruz. Pazarlarımız için ayrı bir parantez açarsak, pazarlarımız Türkiye’de birçok belediye tarafından örnek alınmıştır” diye konuştu.

Keçiören’in farklı noktalarında kurulan pazar alanlarını her gün ziyaret ettiğini de belirten Başkan Altınok şöyle konuştu:

“Pazarlarımız zabıtalarımız tarafından denetliyor ancak vatandaşlarımız beni pazarda görünce daha da mutlu oluyor. Vatandaşlarımızın üzülmesine asla tahammülüm yok. Pazarcılarımız da ekmek parası için çalışıyorlar. Onları da çürük ürün satmamaları ve vatandaşlara kaba davranmamaları konusunda zaman zaman uyarıyoruz. Çürük mal satmak günahtır, vebaldir ve haramdır. Diğer türlü de berekettir, duadır. Berekete inanmazsak işimiz rast gitmez.”​

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Bugün 10:53 TSİ Ankara/ Keçiören- Gündem

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