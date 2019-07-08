Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan’da gerçekleştirilen erken genel seçimlere ilişkin açıklamada bulundu. Erken genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurma hakkını elde eden Yeni Demokrasi lideri Kiryakos Miçotakis’i tebrik eden Aksoy, “Sayın Miçotakis’in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla birlikte Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz. Bu amaçla mevcut diyalog kanallarını süratle çalıştırmak ve gündemimizdeki meseleleri ele almak için temaslarımızı en kısa zamanda başlatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugün 10:57 TSİ- Siyaset
Dışişleri Sözcüsü Aksoy’dan Kiryakos Miçotakis’a tebrik
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Miçotakis’in liderliğinde hükümetin kurulmasıyla birlikte Türk-Yunan halkları arasındaki dostluk temelinde ikili ilişkilerimizin daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz” dedi.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz