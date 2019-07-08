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Keçiören'de Kurban Satış Yerleri Başvuruları Başladı

ANKARA - Keçiören Belediyesi yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşların güven ve huzur içinde kurban alışverişini yapacağı kurban satış yerleri için müracaatları almaya başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, vatandaşların rahat ve huzurlu bir ortamda kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlerini gerçekleştirebilmeleri için çalışmaların hızla devam ettiğini vurguladı.
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KURBAN SATIŞ YERLERİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Müracaatlar Ovacık seyyar ekipler zabıta merkezinde alınmaya devam ederken, kuralar ise 18 Temmuz’da Belediyenin kurduğu komisyon tarafından Ovacık Mahallesinde bulunan Mevlana Kültür ve Kongre Merkezi’nde çekilecek. Kura sonucu işlemleri yapılan kurban sahipleri çadırlarını 21 Temmuz’da kurmaya başlayacaklar. Kurban alanına büyükbaş hayvan kabulü 6 Ağustos Saat 20.00’ye kadar, küçükbaş hayvan kabulü ise 9 Ağustos gece 24.00’e kadar yapılabilecek. Kurban satış alanına getirilen dişi hayvanlar için ‘damızlık olamaz’ raporunun aslı istenecek.

YAKLAŞIK 700 ÇADIR KURULMASI BEKLENİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiörenlilerin Kurban Bayramı’nı huzur içerisinde geçirmeleri için gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımız herhangi bir sıkıntı yaşadıklarında kurban satış yerlerindeki zabıta ekiplerimizden ve belediyemizden yardım alabilecekler. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, Bağlum’a kuracağımız ve yaklaşık 700 çadırın olacağı alanımızdan kurbanlık alışverişlerini gönül rahatlığıyla yapabilecekler” dedi.

Satış yerleri için vatandaşlar, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi, bir adet fotoğraf, satışa sunulacak kurbanlıklara ait kulak küpe numaraları ile yaşlarını gösterir belge ile müracaatlarını yapılabilecekler. Başvurular esnasında kurbanla ilgili tüm belgelerin asılları istenirken, fotokopi kabul edilmeyecek.

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