Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:05 TSİ- Gündem G: Bugün 11:07 TSİ

PTT'den Akdeniz'deki Kıyafetler Konulu Anma Pulu

ANKARA - Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)” konulu “Gaziantep” ve “Antalya” yöresine ait geleneksel kıyafet görselleri kullanılarak hazırlanan iki değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 08 Temmuz 2019 tarihinde tedavüle sunuldu.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)” konulu “iki değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu. PTT AŞ’nin 2010 yılından bu yana üyesi olduğu Akdeniz Posta Birliği (EUROMED) kapsamında sunulacak Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler)" konulu 2x2 TL bedelli (60x40 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus / ANKARA" adresinde "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler) 08.07.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)

İnsanoğlu var olduğundan bu yana her ortamda, içinde bulunduğu durum ve sosyal statüsünün gerektirdiği şekilde ve kişilik özelliklerine uygun olarak giyinmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkemizdeki halk giysileri, Akdeniz kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi bir eser gibi yıllarca korunup özel zamanlarda giyilen bu kıyafetler Türkiye’nin vazgeçilmezi olma özelliğini her zaman muhafaza etmektedir.

Bindallı/Gaziantep; Gaziantep yöresinde giyilmekte olan “bindallı” adı verilen özel gün giysileri ülkemizin hemen hemen bütün yörelerinde giyilmektedir. Kırmızı ipek veya kadife kumaş üstüne dival işi tekniği ile sırma iplik kullanılarak yapılan işlemelerde bitkisel motifler yer almaktadır. Gelin başlığında, altın ve gümüş takılar ile renkli eşarp ve tüyler kullanılmakta olup boynunda altın paralarla süslenmiş gerdanlık, belinde ise altın kemer bulunmaktadır.

Gelin Giysisi/Antalya; Antalya yöresinin geleneksel gelin giysisinin başlığında kullanılan boncuk, pul, püskül ve iğne oyaları ile yapılan süslemeler başı sarar ve göğse kadar sarkar. Beli saran kemerde ve kısa yelekte de aynı süslemeler görülmektedir. Şalvar üstündeki önlük payetlerle süslenmiştir. Ayaklara ise geleneksel motiflerle işlenmiş tiftik yün çorap giyilmektedir.

# KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 11:05 TSİ Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı mask
GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı
Keçiören Aqua Parklarında Girişlerinde Karne Hediyesi İndirimi mask
Keçiören Aqua Parklarında Girişlerinde Karne Hediyesi İndirimi
Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu mask
Karataş Çankaya'da Üretimin Adresi Oldu
Çankaya'da Yazın En Lezzetli Kursu "Pastacılık" mask
Çankaya'da Yazın En Lezzetli Kursu "Pastacılık"
Ankara Yaz Okulları Neşe İçinde mask
Ankara Yaz Okulları Neşe İçinde
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret mask
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu mask
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız mask
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor mask
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor

GALERİ

Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
Köpeğin dondurma keyfi mask
Köpeğin dondurma keyfi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL