PTT'den Akdeniz'deki Kıyafetler Konulu Anma Pulu

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ) tarafından “EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)” konulu “iki değerli anma pulu ve ilk gün zarfı 2019 yılı Pul Emisyon Programı kapsamında bugün tedavüle sunuldu. PTT AŞ’nin 2010 yılından bu yana üyesi olduğu Akdeniz Posta Birliği (EUROMED) kapsamında sunulacak Posta pulunun yer aldığı portföy içerisinde; "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler)" konulu 2x2 TL bedelli (60x40 mm boyutunda) Anma Pulu, söz konusu pula ait (140x210 mm boyutunda) 5,50 TL bedelli ilk gün zarfı PTT İşyerlerinde, PTT’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte "PTT Pul Müzesi Anafartalar Mah. Atatürk Bulvarı No:13 Ulus / ANKARA" adresinde "EUROMED (Akdeniz'deki Kıyafetler) 08.07.2019 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

EUROMED (AKDENİZ’DEKİ KIYAFETLER)

İnsanoğlu var olduğundan bu yana her ortamda, içinde bulunduğu durum ve sosyal statüsünün gerektirdiği şekilde ve kişilik özelliklerine uygun olarak giyinmektedir. Akdeniz’e kıyısı olan ülkemizdeki halk giysileri, Akdeniz kültürünün bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Tarihi bir eser gibi yıllarca korunup özel zamanlarda giyilen bu kıyafetler Türkiye’nin vazgeçilmezi olma özelliğini her zaman muhafaza etmektedir.

Bindallı/Gaziantep; Gaziantep yöresinde giyilmekte olan “bindallı” adı verilen özel gün giysileri ülkemizin hemen hemen bütün yörelerinde giyilmektedir. Kırmızı ipek veya kadife kumaş üstüne dival işi tekniği ile sırma iplik kullanılarak yapılan işlemelerde bitkisel motifler yer almaktadır. Gelin başlığında, altın ve gümüş takılar ile renkli eşarp ve tüyler kullanılmakta olup boynunda altın paralarla süslenmiş gerdanlık, belinde ise altın kemer bulunmaktadır.

Gelin Giysisi/Antalya; Antalya yöresinin geleneksel gelin giysisinin başlığında kullanılan boncuk, pul, püskül ve iğne oyaları ile yapılan süslemeler başı sarar ve göğse kadar sarkar. Beli saran kemerde ve kısa yelekte de aynı süslemeler görülmektedir. Şalvar üstündeki önlük payetlerle süslenmiştir. Ayaklara ise geleneksel motiflerle işlenmiş tiftik yün çorap giyilmektedir.