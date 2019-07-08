Altındağ'da Turizmin Reçetesi Kültür Yolu

KALE’Yİ ANKARALILARA ANLATMALIYIZ

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Altındağ’ın turizmde atağa kalkması için çalışmalarını sürdürüyor. Ankara Kalesi’nde uzun yıllardır; ticarete, turizme, kültür ve sanata katkı sunan işletmecilerle buluşan Başkan Asım Balcı, Altındağ’ın turizmde hak ettiği katkıyı görebilmesi için istişarelerde bulundu. Ankara Kalesi ve civarındaki tarihsel, sanatsal ve kültürel değerlerin masaya yatırıldığı toplantıda Başkan Balcı, önerileri tek tek not etti. Altındağ turizmi için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurgulayan Başkan Asım Balcı, “Altındağ’da turizmi ortak akılla planlayarak yeni bir hikaye yazmalıyız. Bunun içinde esnafın, sanatçının, kurum ve kuruluşların tek bir paydada buluşması gerekir. Biz Altındağ Belediyesi olarak ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

“KALE’Yİ ANKARALILARA ANLATMALIYIZ”

Altındağ’ın binlerce yıllık tarih ve kültür hazinesi olduğunu söyleyen Başkan Balcı, “ İstanbul turizmi için tarihi yarımada ne kadar önemliyse, Ankara için Altındağ o kadar önemlidir. Bizler öncelikle Ankara Kalesi ile ilgili başkentlilerin zihnindeki algıyı değiştirmeliyiz. Buraya Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından turistler gelirken, biz Ankaralıların buraya daha çok ilgi göstermesi ve hem ziyaret hem alışveriş için gelmesi gerekiyor. Bizim öncelikle bunu sağlayacak çalışmalar yapmamız gerekir. Ankara Kalesi, emniyetimiz ve buradaki kuruluşlar sayesinde çok güvenli hale geldi. Ankara’da en az olayın yaşandığı yerlerden birisi Ankara Kalesi… Bizim bunu Ankaralılara anlatmamız gerekir” diye konuştu.

“TURİZM ROTASI OLUŞTURMALIYIZ”

Ankara Kalesi ve çevresiyle ilgili toplantıda çok güzel öneriler çıktığını belirten Başkan Balcı, “Ankara Kalesi’nin kalkınması Ulus’tan başlar, Hamamönü ile devam eder. Bizim bu aksta bir kültür rotası oluşturmamız gerekir. Ulus’taki müzeleri, Cumhuriyet eserlerini, Ankara Kalesi ve Hamamönü’nü herkesin görmesi lazım. Bu nedenle bölgede önemli bir kültür yolu oluşturmalıyız. Altındağ en fazla müzenin bulunduğu ilçe konumunda… Bu müzeler üstelik dünya çapında… Camileri, müzeleri, tarihi eserleri kapsayan bir rota oluşturulduğu takdirde biz inanıyoruz ki Altındağ ve Ankara turizmde patlama yaşar” dedi.