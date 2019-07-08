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​TEB’den KOBİ’lere Özel, Avantajlı “Masraf Paketleri”

Türk Ekonomi Bankası (TEB), KOBİ’lere özel 3 farklı Masraf Paketi sunuyor. Mikro, Makro ve Dış Ticaret masraf paketleriyle KOBİ’ler, yapacakları seçili işlemler için ayrı bir masraf ödemeden yıl boyunca işlem masraflarını daha avantajlı hale getirecek. TEB’in Mikro, Makro ve Dış Ticaret masraf paketlerinden cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler faydalanabilecek.
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TEB’den KOBİ’lere özel, avantajlı “Masraf Paketleri”

Danışman Banka anlayışıyla 14 yıldan bu yana KOBİ’leri destekleyen TEB, KOBİ’lere özel sunduğu yenilikçi ürünlerine bir yenisini daha ekledi ve 3 farklı masraf paketi sunmaya başladı. Mikro, Makro ve Dış Ticaret olarak açıklanan masraf paketlerinden cirosu 25 milyon TL’ye kadar olan KOBİ’ler faydalanabilecek.

Açıklanan paketler arasında bulunan Mikro ve Makro Masraf Paketi ile müşteriler, belirlenen kanallardan paket kapsamındaki adetlerde yapılacak EFT, havale, çek karnesi ve çek tahsilatı işlemlerinde her işlem için ayrı bir masraf ödemeden, ihtiyaçları doğrultusunda seçecekleri masraf paketi ile yıl boyunca işlem masraflarını daha avantajlı hale getirecek. Makro ve Mikro Masraf Paketleri arasında işlem adedi bazında farklılıklar bulunuyor.

Dış ticarete özel paket

TEB’in global anlamda büyümek ve rekabette tutunmak isteyen KOBİ’ler için hayata geçirdiği KOBİ Dış Ticaret Masraf Paketi’yle ihracat veya ithalat yapan, potansiyelini arttırmak isteyen veya dış ticarete yeni adım atacak KOBİ’ler, bir yıl boyunca sınırsız çek tahsilat işlemi ve Kurumsal İnternet Şubesinden ve CEPTETEB Kurumsal kanallarından sınırsız EFT, havale işlemi ile 40’ar adet Giden YP Havale Komisyonu, Swift giderleri ve dış ticarete yönelik farklı işlemleri ekstra ücret ödemeden gerçekleştirebilecek.

TEB, KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırmak amacıyla sunduğu masraf paketlerinin yıllık ücretlerini de açıkladı. Buna göre; KOBİ Mikro Masraf Paketi 950 TL, KOBİ Makro Masraf Paketi 1.700 TL ve KOBİ Dış Ticaret Masraf Paketi ise 3.500 TL.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz banka olarak KOBİ’lerin hem yurt içi hem de yurt dışı rekabette ön plana çıkmalarını sağlayacak ürün ve hizmetlere odaklandıklarını belirtti. Cengiz “TEB olarak müşterilerimizin finansal rekabette ön plana çıkmaları için finansal ve finansal olmayan çeşitli ürünler ve hizmetler sunuyoruz. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz 3 farklı masraf paketi ile de müşterilerimize yıl boyunca yapacakları belirli işlemler için tek bir seferlik ödemeyle işlem yapma imkanı veriyoruz. Bu paketlerimizle KOBİ’lerimizin yapacakları işlemlerde daha avantajlı olmalarını amaçlıyoruz” dedi.

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