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Bugün 11:38 TSİ- Spor

Türk boks kulübünden iki altın kemer

Türk boks kulübü EC Boxing’in iki boksörü de aynı gecede dünya şampiyonu olmayı başardı.
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Merkezi Almanya’nın Hamburg kentinde yer alan EC Boxing’in Hamburg kentinde düzenlediği boks galasında çekişmeli mücadeleler ortaya çıktı. Aynı gecede iki dünya şampiyonluğunun ortaya konurken, Türk kulübü iki kemeri de kazanmayı başardı ve önemli bir başarıya imza attı. EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, çok zorlu maçları kazandıklarını vurgulayarak, "Kulübümüz boksörü Alman Sebastian Formella’yı, Afrikalı dünya şampiyonu Tulani Mbenge’ya karşı çıkarırken endişelenmedik değil. Ancak büyük bir risk göze aldık ve kazandık. Önemli olan zoru başarmaktır ve onu da başardık. Şu an tüm boks dünyası bize kilitlendi. Boksörümüz ve kulübümüzün dünyadaki değeri arttı. Dünyanın sayılı kulüplerinden birisi olduk. Bundan sonra dünyanın en büyük müsabakalarında bir Türk kulübü de yere alacak" dedi.

BÜLENT BAŞER: "SPORCUM DÜNYANIN EN İYİSİ"

Antrenör Bülent Başer de boksörü Rus Igor Michalkin’in daha önce de üç kez dünya, iki kez Avrupa ve birçok defa da farklı dallarda şampiyonluklar kazandığını vurgulayarak, "Güçlü rakibimiz Timur Nikarkheov’da iki dünya şampiyonluğu yaşamış bir isimdi. Kıran kırana bir müsabaka geçti ancak ben boksörümü çok iyi hazırlamıştım. Rakibi daha önceden analiz ederek onun stiline karşı taktikler vermiştim. Zorlu bir mücadele oldu ancak sonunda altın kemeri beline takan taraf biz olduk. Ayrıca aynı gece benim çalıştırdığım boksörlerden Erik Pfeiffer, Nikola Milacic ve Michael Wallisch de muhteşem zaferlere imza attılar. Bu boksörler de gelecekte adlarını dünyanın zirvesine yazdırmak için mücadele veren yetenekli gençlerdir’’ şeklinde konuştu.

Kulübün basın danışmanı Vedat Alyaz ise İstanbul’da dev bir boks galası düzenleyeceklerini vurgulayarak, "O gece tüm bu dünya şampiyonlarını İstanbul’a getireceğiz. Ülkemizde düzenleyeceğimiz dev gala ile tüm dünyada izlenmesini ve tanınmasını sağlayacağız. Amerika’dan eski dünya şampiyonu Klitschko’ların katmeni Stitch Jacom Duran’ın yanı sıra Mike Tyson gibi devlerin maçlarında spikerlik yapmış olan Jimmy Lennon Jr.’u da getirerek sporcularımıza moral verdik. Dünya çapındaki bu isimleri ülkemize de getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bugün 11:38 TSİ İHA İstanbul- Spor

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