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İstanbul’un İlk En Kapsamlı Doğa ve Yaşam Alanı Çekmeköy’de

Doğa ve Yaşam Kompleksi; 60 farklı tür ile 350 canlıyı barındıran İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesi ile her yaştan ziyaretçiye farklı deneyimler yaşatıyor. Pony club, restoran cafe, yöresel ürünler merkezi, macera parkı, piknik ve mesire alanını kapsayan POİ’de, şehrin karmaşasından uzak huzurlu bir kapı aralanıyor.
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Macera ve Eğlenceye 10 Milyon TL’lik Yatırım

İstanbul’un ilk en kapsamlı doğa ve yaşam kompleksi olan Park Of İstanbul, Burak M. Turizm tarafından Çekmeköy’de hayata geçirildi. 10 milyon TL’lik yatırımla 200 bin metrekarelik alanda konumlanan Park Of İstanbul; ormanın içinde macera, eğlence, keşif ve eğitimi birarada sunuyor. Doğa ve Yaşam Kompleksi; 60 farklı tür ile 350 canlıyı barındıran İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesi ile her yaştan ziyaretçiye farklı deneyimler yaşatıyor. Pony club, restoran cafe, yöresel ürünler merkezi, macera parkı, piknik ve mesire alanını kapsayan POİ’de, şehrin karmaşasından uzak huzurlu bir kapı aralanıyor.

Gün geçtikçe daha kalabalık ve stresli olan şehir hayatından biraz olsun uzaklaşmak isteyenler, İstanbul içerisinde doğa ile içiçe sakin ve huzurlu alanlarına yöneliyor. İstanbul’un en huzurlu ilçelerinden biri olan Çekmeköy’de 10 milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi,özellikle çocuklu ailelere için eğlenceli bir alternatif oluyor.

Park Of İstanbul’un İstanbul’da bir benzerinin olmadığını altını çizen  Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Kompleksi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, “ İstanbul’un ilk ve tek en kapsamlı doğa ve yaşam merkezini hayata geçirdik. İnsanları biraz olsun şehrin gürültüsünden uzaklaştırarak ailecek keyifli ve kaliteli zaman geçirecekleri bir alan oluşturduk. Çocukları apartmanlara ve dijital oyunlara hapsetmemek adına önemli avantajlar sunuyoruz. Çocuklar burada şehir hayatında olmayan farklı deneyimleri yaşayarak aileleriyle birlikte keyifli dakikalar geçirebilirler” dedi.

Her yaştan ziyaretçiye hitap ettiklerini belirten Memişoğlu, “POİ, İstanbul’un en büyük hayvanat bahçesini içerisinde barındırıyor. 60 farklı tür ve 350 canlı bulunan hayvanat bahçesinde çocuklar, doğa ve hayvan sevgisini tadıyor. Aynı zamanda pony club ile çocuklar at binme coşkusunu yaşarken aileler de yeşillikler içerisinde bulunan çay bahçesi’nde çayını yudumlayabilir ya da adrenalin ve tutkunun zirvede olduğu macera parkı’nda heyecanlı aktiviteler ile değerlendirebilirler. 40 bin metrekarelik mesire alanında restoran konseptinde sunulan masalarda barbekünün keyfine varıp doğanın ve yeşilin tadını çıkarabilirler. Anadolu’nun yöresel lezzetlerinin tadıldığı yöresel lezzetler alanında hafta içinin yorgunluğu atılabilir. Aynı zamanda fidan dikme, nakış, dikiş ve boyama gibi alanlarla ilgili eğitim alabilir, workshoplarla eğitiminizi keyifli hale getirebilirler” dedi.

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