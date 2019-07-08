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Otomatik Katılım’da BES’ten Çıkanlar Tekrar Dâhil Olabilecek

Otomatik Katılım’da çalışan sayısının 5 ila 9 arasında olan işletmeleri kapsayan son fazda süreç devam ederken, sistemden çıkan çalışanların tekrar sisteme dâhil olabilmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Otomatik Katılım’da sözleşmesini sonlandıran çalışanların tekrar kendi isteğiyle sisteme dahil olmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran 2019 itibarıyla devrede.
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30 Haziran’da yürürlüğe girdi

Otomatik Katılım’da BES’ten çıkanlar tekrar dâhil olabilecek

Otomatik Katılım’da çalışan sayısının 5 ila 9 arasında olan işletmeleri kapsayan son fazda süreç devam ederken, sistemden çıkan çalışanların tekrar sisteme dâhil olabilmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Otomatik Katılım’da sözleşmesini sonlandıran çalışanların tekrar kendi isteğiyle sisteme dahil olmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran 2019 itibarıyla devrede.

5 ila 9 kişi çalıştıran 400 bin işletmenin dâhil edildiği Otomatik BES’te son fazda süreç devam ederken, sistemden çıkanların yeniden sisteme katılmaları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Yeni uygulamada Otomatik Katılım’da sözleşmesini sonlandıran çalışanların tekrar kendi isteğiyle sisteme dahil olmasına ilişkin düzenleme 30 Haziran 2019 itibarıyla yürürlüğe girdi. 16 yılda 11 milyon 800 bin kişiye ulaşılan BES’in 5 milyon kişilik kısmını Otomatik BES’liler oluşturuyor.

Sistem iyi dizayn edilmiş durumda

BES ve OKS ile ilgili değerlendirmelerde bulunan NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Kerem Özdağ, mevcut sistemin iyi bir şekilde dizayn edildiğini, ülkemize özgü devlet katkısı uygulamasının ise görevini tam olarak yerine getirdiğini bildirdi. Kişilerin uzun vadeli tasarruf yapma alışkanlıklarının düşüklüğü ve zaman zaman sistemi kısa dönemli tasarruf olarak görme eğilimleri nedeniyle sistemin olumsuz etkilendiğine dikkat çeken Kerem Özdağ, “Sistem çok şeffaf. Bu kapsamda hizmet veren emeklilik şirketlerinin sermaye yapıları da oldukça güçlü. Sistemde katılımcıların ödedikleri katkı payları emeklilik fonlarında yatırıma yönlendirildikten sonra Takasbank’ta saklanıyor. Son derece sağlam bir sistemden söz ediyoruz” dedi.

Otomatik Katılım yaşayan bir sistem

16 yıllık BES’le birlikte 2,5 yıl önce uygulanmaya başlanan Otomatik Katılım’ın sektörü ayrıca heyecanlandırdığını dile getiren Kerem Özdağ, Ocak ayında Otomatik Katılım’da son faza geçilerek, 5 ila 9 kişi çalıştıran 400 bin işletmenin de sisteme dâhil edildiğini anlattı. Bu işletmelerin küçük iş yerleri olduğunu vurgulayan Kerem Özdağ, “OKS ile sisteme alınanların sayısı 5 milyonu bulmuş durumda. Rakam düşük görünse de gelinen yer kısmen tatmin edici. Kamu otoritesi Otomatik Katılım’ı 2017 yılından bu yana belirli fazlar halinde gerçekleştiriyor. Bu konu uzunca bir süre daha gündemimizde olacak. Çünkü her ne kadar fazlar tamamlanmış olsa da yeni işe girenler ve çıkanların tekrar sisteme dâhil edilmesine ilişkin düzenlemelerle yaşayan bir sistem oluştu” şeklinde konuştu.

Emeklilik fonları farklı birçok yatırım aracı seçeneği sunuyor

Kerem Özdağ, yatırımların emeklilik fonları aracılığıyla gerçekleştiği BES’te nakit, vadeli ve vadesiz mevduat, çeşitli borçlanma araçları, hisse senetleri, kıymetli madenler, gayrimenkule dayalı varlıklar, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, borsa işlemleri, yatırım fonu katılma belgeleri gibi farklı yatırım araçları bulunduğuna dikkat çekti. Türkiye’de mevcut emeklilik fonlarının yatırım portföyüne bakıldığında kısa ve orta vadeli likit,sabit getirili fonların çoğunlukla tercih edildiğini kaydeden Kerem Özdağ, “Devlet katkısının fon tercihlerini ise Hazine ve Maliye Bakanlığı belirliyor. Tasarrufların en çok Türk lirası olarak biriktirildiği sistemde altının önemli bir yeri bulunuyor” dedi.

RAKAMLARLA BES

BES Katılımcı Sayısı: 6.806.192

BES Fonu Birikimi: 86.049.800.000 TL

BES Devlet Katkısı: 13.036.800.000 TL

RAKAMLARLA OKS

OKS Katılımcı Sayısı: 5.070.942

OKS Fon Birikimi: 6.320.100.000 TL

OKS Devlet Katkısı: 5.114.600.000 TL

İşveren Sayısı: 202.529

EN FAZLA BES KATILIMCISININ OLDUĞU İLK 10 İL

İL Oran

İstanbul % 27.92

Ankara % 9.10

İzmir % 6.93

Antalya % 4.18

Bursa % 3.98

Kocaeli % 2.60

Adana % 2.52

İçel % 2.11

Muğla % 1.98

Konya % 1.97

Kaynak: Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) – 21 Haziran 2019

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