Bugün 11:53 TSİ- Siyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 açıklaması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz