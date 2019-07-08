Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:53 TSİ- Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400’lerin teslimatı konusunda "Şu anda yolculuk hazırlığı davam ediyor, Yükleme çalışmaları sürüyor" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Bugün 11:53 TSİ İHA Ankara- Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var” mask
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var”
Dolmabahçe’de önemli görüşme mask
Dolmabahçe’de önemli görüşme
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü mask
Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı mask
Bakan Akar, Milli Savunma Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı
“Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir" mask
“Önümüzdeki dönemin parolası üretimdir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın içerisinde bomba olduğu belli” mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aracın içerisinde bomba olduğu belli”
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu mask
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız mask
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor mask
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor

GALERİ

Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL