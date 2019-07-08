Yenimahalle Eğitim Merkezleri LGS'ye Damga Vurdu

*150 öğrenci % 10’luk dilime girdi

2018-2019 eğitim ve öğretim yılında 2 binin üzerinde öğrenciye eğitim hizmeti sunan Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri’nde, 2019 Liseye Geçiş Sınavında (LGS) başarılı olmak için hazırlanan 8. Sınıf öğrencileri, Türkiye’de yüzde 10’luk dilime girdi.

Merkezlerden öğrencilere tercih desteği

Batıkent Meydan ve Demetevler Destek Eğitim Merkezlerinden faydalanan 250’ye yakın 8. Sınıf öğrencisinin 150’si LGS’den aldığı başarılı puanlar sonucunda Türkiye genelinde yüzde 10’luk dilime girmeye hak kazandı.

Alanında uzman hocalar eşliğinde, yıl boyunca süren yoğun çalışma programları sonucunda, 1 Haziran 2019 tarihinde yapılan LGS’ye girerek başarılı bir performans sergileyen öğrenciler, tercih döneminde de yalnız bırakılmadı. 01-12 Temmuz tarihleri arasında yapılacak tercih işlemleri için eğitimlerden faydalanan tüm öğrencilere rehberlik hizmeti sunan Destek Eğitim Merkezlerinde, 12 Temmuz Cuma gününe kadar rehberlik hizmeti verilmeye devam edecek.

“Çocuklar ve gençler önceliğimizdir”

Yenimahalle’de gençlerin ve çocukların, hazırlanan projelerde her zaman ilk sırada yer aldığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ İlçemizde çocuklarımızın donanımlı bireyler olarak yetişmesi ve geleceğin söz sahibi insanları arasında olmaları için eğitime büyük destek veriyoruz. İlçenin dört bir yanına, ortaokul ve lise dönemi çocuklarımızın faydalanması için açmış olduğumuz Yenimahalle Destek Eğitim Merkezleri meyvelerini vermeye başladı. Sınavlarda başarı gösteren öğrencilerimizi kutluyor, onlara yıl boyunca eğitim desteği sağlayan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere hedef gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmak istiyorsak çocuklarımızı düzgün ve donanımlı olarak yetiştirmeliyiz. Ailelere bu zorlu süreçte destek olmaya çalışıyoruz, çocuklarımızın geleceği için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.