Çankaya'da İşaret Dili Kurslarına İlgi Büyük

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde yaz dönemi kurs ve eğitimleri aralıksız devam ediyor. Engellilere yönelik çalışmalarıyla Türkiye'nin örnek aldığı yerel yönetimlerin başında gelen Çankaya Belediyesinin Çankaya Evlerinde ücretsiz olarak verdiği "İşaret Dili" kurslarına ilgi de artarak sürüyor. 4 aylık üç dönem halinde verilen kurslarda 500'den fazla Çankayalı işaret dili eğitimi tamamlarken, yaz döneminde de Çankaya Evlerindeki sınıflar her yaştan öğrenciyle dolu. İşitme engelli bireylerin, hayatın her alanında işaret dilini bilen insan sayısının azlığından ötürü yaşadığı sıkıntıları azaltmak için açılan işaret dili kurslarında, z farkındalık yaratarak, bu dili bilen insan sayısını arttırmak hedefleniyor.

Çankaya Evlerinde ilçe sakinlerinin huzuru için birçok projeye imza atıldığını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İlçe genelinde açtığımız 28 Çankaya Evinde vatandaşların zamanlarını dolu dolu geçirmelerini ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda işaret dili eğitimi gibi çalışmalarla farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Vatandaşların Çankaya Evlerine göstermiş olduğu yoğun ilgi belli ediyor ki Çankaya Evlerimiz ilçemizde çok şeyi değiştirdi. Çankaya için Çankayalılar için aralıksız hizmet üretmeye, çalışmaya devam ediyoruz" dedi.