Sedef İybar'dan Lezzetli Bir Yaz Tarifi: Pikan Cevizli Tarçınlı Kek

SEDEF İYBAR’DAN LEZZETLİ BİR YAZ TARİFİ: PİKAN CEVİZLİ TARÇINLI KEK
Tatlının hayatlarımızdaki önemi kuşkusuz yadsınamaz. Doğum günleri, yıl dönümleri, kutlamalar... Her özel gün tatlıyla taçlandırılır. Sedef İybar'da bahar çay saatlerini, pikan cevizli tarçınlı kekle daha özel kılıyor.
Malzemeler:
100 gr pikan cevizi
3 yumurta
100 gr un
1 çorba kaşığı yoğurt
1 çorba kaşığı tereyağ
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı kabartma tozu
Hazırlanışı
Pikan cevizlerini bir kapta küçük parçalara ayırın
Diğer tüm malzemeleri mikser yardımı ile iyice karışana kadar 5-6 dakika boyunca karıştırın
Ufalanmış pikan cevizlerini karışıma ekleyin
Karışımı, yağlanmış kare tart kalıbına dökün
175 derecede ısıtılmış fırında 30 dakika kadar pişirin
Soğumasını bekleyin
***Dilerseniz üzerine bir parça krema da ekleyebilirsiniz
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz