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Sertab Erener'den Harbiye'de Müzik Ziyafeti

Sertab Erener, akustik-elektrik performansıyla önceki akşam Harbiye Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluştu. Kerki-Solfej’in düzenlediği gecede verdiği müzik ziyafetinin yanı sıra, sahnedeki barkovizyon gösterimleri ile de duygu dolu anlar yaşattı.
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Sertab Erener’in ‘ Akustik-Elektrik’ performansını dinlemek için Harbiye Açıkhava’yı dolduran binlerce hayranı gece boyunca her şarkıya eşlik etti. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi. Harbiye konserinde dinleyicilerine zaman zaman barkovizyon ekranından özel görüntüler de seyrettiren Sertab Erener, duygu dolu anlar yaşattı.

Yılın sonuna doğru bir Best Of albümü yapmak istediğini dile getiren Sertab Erener, albümünde eski şarkılarının yeni düzenlemelerine yer vereceğini söyledi. Erener, sahnesinde konuk olarak ağırladığı genç müzisyenlerden Nova Norda ile birlikte ‘Sakin Ol’ şarkısının yeni düzenlemesini seslendirdi ve dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

MİLLİ SPORCULAR SERTAB ERENER İLE MORAL DEPOLADI

2020 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek olan milli sporcularımız Olimpik Jimnastikçi Tutya Yılmaz, Olimpik Modern Pentatlet İlke Özyüksel ve Olimpik Yelkenci Nazlı Çağla Dönertaş’ta Sertab Erener’i dinlemeye gelenler arasındaydı. Erener, ‘Bastırın Kızlar’ şarkısını bitirdikten sonra milli sporcularımıza başarılar diledi. Erener’i dinlemeye gelenler arasında duayen sanatçı Timur Selçuk ve eşi Handan Selçuk da vardı.

AYSEL GÜREL, ONNO TUNÇ VE ATİLLA ÖZDEMİROĞLU’NU ANDI

Konserde kariyerinin ilk yıllarından çok özel görüntülere yer veren Sertab Erener, videolarda yer alan Aysel Gürel, Onno Tunç ve Atilla Özdemiroğlu’nu da andı. “Onlarla çalıştığım için gerçekten çok şanslıydım” diyerek usta isimlere olan sevgisini bir kez daha dile getiren Erener, açıkhavada duygu dolu anlar yaşattı.

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