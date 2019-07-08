Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:48 TSİ- Gündem G: Bugün 13:23 TSİ

Kişi Başına Düşen AVM Metrekaresinde Rekor Ankara'da

ANKARA - Gayrimenkul İçin Strateji Platformu, sektör için önem taşıyan konuları masaya yatırmaya devam ediyor. GİSP, Ankara’da fonksiyonunu yitiren alışveriş merkezlerinin yeniden yükselişe geçmesi konusunu masaya yatırdı.
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AVM METREKARESİNDE REKOR ANKARA’NIN

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu’nun Ankara birimi tarafından Ankara Yıldırım Kule’de gerçekleştirilen “ Ankara’da Alışveriş Merkezlerinin Yeniden İşlevlendirilmesi” konulu toplantıya özel sektör, kamu çalışanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Fatma Gül TANRIÖVER moderatörlüğü ve BUPROJE Direktörü Yalım KAYNAK sunumu ile başlayan toplantıda AVM’lerin Ankara’daki tarihsel gelişimi, fonksiyonunu yitiren AVM’ler ve yeniden işlevlendirilmesi bütün detaylarıyla masa yatırıldı.

Sunumda; öncelikle Türkiye’de alışveriş merkezlerinin kişi başına düşen metrekaresi bakımından Ankara’nın birinci sırada yer aldığı vurgulandı ve kentsel sorunlardan biri olan kapanan AVM’lere yönelik ABD ve Türkiye’de yer alan örneklere yer verilerek nedenleri tartışıldı.

Ankara özelinde;

  • Minasera AVM’nin hastaneye dönüşüm süreci,
  • Park Vera AVM’nin kapanma süreci ve yeniden işlevsellik kazanıp kazanamayacağı,
  • Bilkent Center AVM’de zamanla gerçekleşen dönüşüm ve bunun sonucunda Bilkent Station ve diğer fonksiyonların bu durumdan nasıl eklendiği,
  • Next Level AVM’nin değişim süreci,
  • ANSE AVM’nin bir bölümünün eğitim kurumuna dönüştürülmek suretiyle nasıl yeniden işlevlendirildiği,
  • Eryaman Aile Yaşam Merkezi’nin caddeye cephesi olan mağazalar ile birlikte farklı bir fonksiyona dönüştürülmesi,
  • AVM’lere rakip olarak, konut (mesken) imarlı olarak inşa edilen yapılarda, konut vasıflı taşınmazların işyeri olarak kullanılması ve bu aykırılığa izin verilmesi sonucundan meydana gelen sorunlar,
  • AVM yatırımı yaparken yatırımcı için uygun lokasyon seçimi ve AVM’ler icin uygun konseptin belirlenmesi, doğru kiracı karmasının oluşturulması, ortak alan aidatları, yapılan etkinliklerin ve AVM yönetiminin katkıları gibi konulara değinilmiş ve katılımcıların değerli katkılarıyla interaktif bir şekilde tartışıldı.

GİSP, Eylül ayında yeniden sektör için önemli konuların masaya yatırıldığı bir gündem toplantısı organize edecek ve sektör için düşünülmesi gereken konuları tartışarak gayrimenkul sektörüne katkı sağlamaya devam edecek.

# ARMADA AVM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# ANKAMALL AVM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
# KENTPARK AVM HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:

Bugün 12:48 TSİ Ankara/ Çankaya- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Pasaportu En Güçlü Ülkeler Belli Oldu mask
Pasaportu En Güçlü Ülkeler Belli Oldu
Çankaya'da İşaret Dili Kurslarına İlgi Büyük mask
Çankaya'da İşaret Dili Kurslarına İlgi Büyük
İstanbul’un İlk En Kapsamlı Doğa ve Yaşam Alanı Çekmeköy’de mask
İstanbul’un İlk En Kapsamlı Doğa ve Yaşam Alanı Çekmeköy’de
PTT'den Akdeniz'deki Kıyafetler Konulu Anma Pulu mask
PTT'den Akdeniz'deki Kıyafetler Konulu Anma Pulu
Ünlü Sirkin Mobil Uygulamasında Güvenlik Açığı mask
Ünlü Sirkin Mobil Uygulamasında Güvenlik Açığı
GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı mask
GGYD Kıbrıs Temsilciliği Açıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması mask
İçişleri Bakanlığından "Besni Belediyesi" açıklaması
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun mask
Kağıthane’de PTT şubesinde silahlı soygun
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu mask
Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız mask
Bakan Koca: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alacağız
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor mask
Ankara'da Yaz Şenlikleri Başlıyor

GALERİ

Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL