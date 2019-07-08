Kişi Başına Düşen AVM Metrekaresinde Rekor Ankara'da

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN AVM METREKARESİNDE REKOR ANKARA’NIN

Gayrimenkul İçin Strateji Platformu’nun Ankara birimi tarafından Ankara Yıldırım Kule’de gerçekleştirilen “ Ankara’da Alışveriş Merkezlerinin Yeniden İşlevlendirilmesi” konulu toplantıya özel sektör, kamu çalışanları ve öğrenciler katılım gösterdi.

Fatma Gül TANRIÖVER moderatörlüğü ve BUPROJE Direktörü Yalım KAYNAK sunumu ile başlayan toplantıda AVM’lerin Ankara’daki tarihsel gelişimi, fonksiyonunu yitiren AVM’ler ve yeniden işlevlendirilmesi bütün detaylarıyla masa yatırıldı.

Sunumda; öncelikle Türkiye’de alışveriş merkezlerinin kişi başına düşen metrekaresi bakımından Ankara’nın birinci sırada yer aldığı vurgulandı ve kentsel sorunlardan biri olan kapanan AVM’lere yönelik ABD ve Türkiye’de yer alan örneklere yer verilerek nedenleri tartışıldı.

Ankara özelinde;

Minasera AVM’nin hastaneye dönüşüm süreci,

Park Vera AVM’nin kapanma süreci ve yeniden işlevsellik kazanıp kazanamayacağı,

Bilkent Center AVM’de zamanla gerçekleşen dönüşüm ve bunun sonucunda Bilkent Station ve diğer fonksiyonların bu durumdan nasıl eklendiği,

Next Level AVM’nin değişim süreci,

ANSE AVM’nin bir bölümünün eğitim kurumuna dönüştürülmek suretiyle nasıl yeniden işlevlendirildiği,

Eryaman Aile Yaşam Merkezi’nin caddeye cephesi olan mağazalar ile birlikte farklı bir fonksiyona dönüştürülmesi,

AVM’lere rakip olarak, konut (mesken) imarlı olarak inşa edilen yapılarda, konut vasıflı taşınmazların işyeri olarak kullanılması ve bu aykırılığa izin verilmesi sonucundan meydana gelen sorunlar,

AVM yatırımı yaparken yatırımcı için uygun lokasyon seçimi ve AVM’ler icin uygun konseptin belirlenmesi, doğru kiracı karmasının oluşturulması, ortak alan aidatları, yapılan etkinliklerin ve AVM yönetiminin katkıları gibi konulara değinilmiş ve katılımcıların değerli katkılarıyla interaktif bir şekilde tartışıldı.

GİSP, Eylül ayında yeniden sektör için önemli konuların masaya yatırıldığı bir gündem toplantısı organize edecek ve sektör için düşünülmesi gereken konuları tartışarak gayrimenkul sektörüne katkı sağlamaya devam edecek.