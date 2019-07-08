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Türkiye’nin Makinecileri Rusya’da Putin’le Buluşuyor

INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı'nın açılışında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov’un konuşmacı olarak yer aldı. Fuarın ilk gününde Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile görüşen Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, Ural Sanayi ve Ticaret Odası ile işbirliği protokolü imzaladı. INNOPROM fuarının ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye stantlarını ziyaret edecek.
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Makine sektörü Rus sanayiinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmayı hedefliyor

Türkiye’nin Makinecileri Rusya’da Putin’le buluşuyor

Rusya Federasyonu’nun en büyük sanayi fuarı INNOPROM’da bu yıl partner ülke olan Türkiye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Tanıtım Grubu desteğiyle Ekaterinburg’ta tanıtım çalışmaları yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Gül Batur’un katılımıyla gerçekleşen fuarda Türkiye’nin Makinecileri markasıyla tanıtım çalışmaları yaptıklarını belirten Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Yılın ilk 6 ayında Rusya'ya gerçekleşen toplam makine ihracatımız 224 milyon dolar oldu, ihracatımızın yılsonuna kadar 500 milyon dolara ulaşmasını bekliyoruz. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 12’lik artış sağlamış olsak da 2013 yılında ulaştığımız 769 milyon dolarlık makine ihracatıyla karşılaştırıldığında, Rusya ile makine ticaretinde istediğimiz seviyede olmadığımızı görüyoruz. Biz Rusya’da güvenilir bir komşusu olmanın ötesine geçmek ve Rus sanayinin teknolojide stratejik çözüm ortağı olmak istiyoruz.”

“Rusya’da endüstriyel dönüşümün güçlü bir parçası olmak istiyoruz”

Fuar öncesinde Rusya’da düzenlenen basın toplantısında Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Gül Batur ile birlikte Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karavelioğlu Rusya’da özel teşebbüsün sanayi yatırımlarıyla birlikte daha da gelişeceğine inandıklarını belirterek şunları söyledi:

Rusya’da sermayenin oluşumu ve tabana yayılması, üretim yatırımlarıyla olacak. Ülkedeki tüketim ve konfor ihtiyaçlarının yurtiçinden sağlanması için çok sayıda küçük orta işletme kurulacak, bu işletmelerin makine ve teçhizat ihtiyacı büyük ithalat gerektirecek. Rusya'nın 30 milyar doları aşan makine dış ticaret açığının kapanması için, Türkiye ile stratejik ticari ortaklıklar geliştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya’da başlayan endüstriyel dönüşümün güçlü bir parçası olmak istiyoruz.”

Fuarın ilk gününde düzenlenen DEİK Türkiye-Rusya İş Konseyinde Türk ve Rus iş insanlarına bir sunum gerçekleştiren Karavelioğlu, Avrupa'nın en büyük 6. imalatçısı olan Türk makine sektörünün bu alandaki birikimini ve deneyimini Rus firmalarla paylaşmaya hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

Ar-ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla, ihraç ettiğimiz makinelerin yüzde 60’ını AB ülkeleri ve ABD’ye satıyoruz. Son dönemde Türkiye ve Rusya arasında ticari ilişkilerin yeniden hızlanması ve firmalar arasındaki diyaloğun artmasını bu yönde önemli bir fırsat olarak görüyoruz. İleri teknoloji alanında, mühendisliğimizi ve serbest girişimciliğimizi birleştirebileceğimiz ortaklıklar iki ülkeye büyük güç katacaktır. Tasarımcı mühendisler ve fikri olan girişimcileri bir araya getirecek yatırım altyapısını oluşturmak ve özellikle üniversiteler düzeyinde ortak projeler geliştirmek, geleceğe dönük stratejik bir hamle olacaktır.”

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