Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,08’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 1.073,52 puanlık azalışla 98 bin 561 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,61, holding endeksi ise 1,53 değer kaybetti.
Bugün 13:23 TSİ- Ekonomi
Borsa ilk yarıda düştü
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,08’lik düşüşle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz