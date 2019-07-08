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Bugün 13:27 TSİ- Spor

Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Aynı zamanda Fenerbahçe U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.

Bugün 13:27 TSİ İHA İstanbul- Spor

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