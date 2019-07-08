Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde saat 10.30’da başlayan antrenman salonda gerçekleştirilen kuvvet, denge ve sakatlık önleyici çalışmalarla sona erdi. Aynı zamanda Fenerbahçe U19 Takımı da çalışmasını koordineli olarak gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
Bugün 13:27 TSİ- Spor
Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz