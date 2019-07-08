Diyabet, yüksek kolesterol ve obezite tedavisinde yeni dönem

Doktorların onayı ile son dönemde eczanelerde satılmaya başlayan düzenleyici ürünler, diyabet, yüksek kolesterol ve obezite tedavisine önemli ölçüde katkı sağlıyor. Yemekle beraber tüketilerek kandaki şeker seviyesini düşüren ve stabil tutan, aynı zamanda kandaki kolesterol seviyesinin de düşürülmesine yardımcı olan düzenleyici ürünler yoğun ilgi görüyor.

Eczanelerde reçete dışı ürün kategorisinde yer alan bu ürünler kan şekerini kontrol altına alarak obezitenin de önüne geçiyor.

Son dönemde ilgi gören reçete dışı ürünler eczaneleri de harekete geçirdi. Anne-bebek, cilt bakımı, saç, ağız-diş bakımı ve vitamin gibi kategorilerde boy gösteren ürünler hakkında eğitimler alan eczacılar, vatandaşları bilgilendiriyor. Diyabet, yüksek kolesterol ve obezite tedavisinde rağbet gören Betaglucare de yine eczanelerin danışmanlığında satılıyor. Uzmanların kullanımına onay verdiği Betaglucare kan şekerini düzenlemenin yanı sıra, lifli gıda olma özelliği ile bağırsak sağlığının düzenlenmesi ve güçlenmesi tedavisinde öneriliyor. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı’nın günlük 25 gr lifli gıda tüketilmesi normunun sağlanmasında yeterlilik sağlıyor.

Türkiye’de 20 yaş üzeri nüfus yaklaşık 47.500.000 kişi. Bunların yaklaşık 20.300.000’inin (%42,4) diyabet ve prediyabet riski ile karşı karşıya olduğu biliniyor. Diyabetin görülme sıklığı Avrupa ülkelerinde %5-7 aralığında, dünyada %8,26, ülkemizde ise %14,5. Benzer şekilde, 20 yaş üzerindeki 47.500.000 kişinin yaklaşık 32.300.000’ı (%68,7) kilolu ve obez seviyesinde. Yüksek kolesterolde riskli durumda olan kişi sayısı ise ülkemizde 10.000.000’dan fazla.

Gerek diyabet gerek yüksek kolesterol ve obezitede en büyük sorun beslenme alışkanlığı ve kan şekerinin yüksek olması. Betaglucare; ince bağırsakta glikozun, karbonhidratların ve nişastanın emilimini yavaşlatan ince bir tabaka oluşturuyor. Bu durum, yemek sonrası plazma glukozunu düşürüyor, insülin üretim ihtiyacını azaltıyor. Betaglukanın kan şekeri üzerindeki etkileri hakkında yapılan araştırmalar (günlük en az 3 gr tüketimin) yemek sonrası kan şekerinin %36 seviyesinde düşük çıktığını gösteriyor. Ayrıca yemek sonrası oluşan fazladan insülin ihtiyacının da %44 gerilediği görülüyor.