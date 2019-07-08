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Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’nde “Tasarrufun Altın Günü”

ANKARA - Şekerbank’ın 0.01 gram altının bile değerlendirildiği küçük tasarrufa yönelik “Tasarrufun Altın Günü” uygulaması 10 Temmuz tarihinde Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesapları’nda biriktirebilecekler.

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Şekerbank’ın 0.01 gram altının bile değerlendirildiği küçük tasarrufa yönelik “ Tasarrufun Altın Günü” uygulaması 10 Temmuz tarihinde Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’nde gerçekleştirilecek. Uygulama kapsamında, hangi ayarda olursa olsun bilezik, yüzük, kolye, çeyrek altın, küpe gibi her türlü ziynet altınını Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’ne getirenler, bu ziynetlerini 24 ayar değerinde altın olarak Vadesiz Altın Hesapları’nda biriktirebilecekler. Ayrıca Şekerbank müşterileri Vadesiz Altın Hesaplarındaki tutar ile Vadeli Altın Hesabı açarak tasarruflarını altın olarak değerlendirirken altının değer artışından bağımsız olarak avantajlı faiz oranları ile faiz getirisinden yararlanabilecekler.

Ziynetin gram karşılıklarını altın eksperleri belirleyecek…

Tasarruf sahipleri, 10 Temmuz tarihinde Şekerbank Ankara Dikmen Şubesi’ne ziynet altınlarını getirerek, “ Tasarrufun Altın Günü” uygulamasına katılabilecekler. İstanbul Altın Rafinerisi eksperleri, ziynet sahibinin her türlü altınının 24 ayar 995/1000 saflıkta gram karşılıklarını belirleyecek ve bu altınlar, tasarruf sahibinin banka nezdinde açılan Vadesiz Altın Hesabı’na yatırılacak.

Tasarruf sahipleri, saklama ve çalınma riski olmadan istedikleri zaman Vadesiz Altın Hesapları’na ekleme yapabilecek ve altına dayalı işlemlerini bu hesap üzerinden gerçekleştirebilecekler. Söz konusu hesaba yapılacak ekleme 0.01 gram ve katları şeklinde olabilecek. Hesap sahipleri diledikleri zaman yine aynı şekilde ihtiyaçları olduğunda ihtiyaçlarını bu hesaptan 0,01 gram ve katları bazında altın karşılığı TL olarak karşılayabilecekler.

Murat Halit Üstün: “Küçük tasarrufları teşvik etmeyi hedefliyoruz.”

Tasarrufun Altın Günü uygulamasıyla küçük yatırımları teşvik ederek yastık altı birikimleri ekonomiye kazandırma amaçlarını vurgulayan Şekerbank Ankara Dikmen Şube Müdürü Murat Halit Üstün, “Altını getirisiyle alakalı olduğu kadar geleneksel olarak da bir birikim tercihi olarak gören tabana yaygın müşteri profilimizi, şimdi de bu yeni ürün ve hizmetimizle desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Üstün, sözlerine şöyle devam etti:

“Müşterilerimiz ya da müşterimiz olmak isteyen herkes, bin bir emekle tasarruf ettikleri ziynet altınlarını, şimdi çalınma, kaybolma riski olmadan bankamız güvencesinde biriktirebilecekler. ‘Anadolu Bankacılığı’ misyonumuz ve 71 il ile 100’e yakın merkez dışı ilçedeki yaygın şube ağından gelen gücümüzle tabana yaygın tasarrufu teşvik etmeyi hedefliyoruz”

Şekerbank’ın Altın Bankacılığı ürün gamında halen; Vadesiz Altın Hesap, Vadeli Altın Hesap ve Düzenli Altın Birikim Talimatı bulunuyor. Banka, müşterilerine ayrıca internet bankacılığı ile 24 saat altın alım satım işlemi yapması imkanı sağlıyor.

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