Fatih Terim’in sözleşmesi uzatıldı

Galatasaray’ın konuya ilişkin KAP’a yaptığı açıklama şöyle:
""16.10.2018 tarihli açıklamamızda belirttiğimiz üzere Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim ile imzalanan sözleşmemizin içerdiği şartlar ve meblağların detayı aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında, Şirketimiz tarafından Teknik Direktöre ödenecek sezonluk ücret, 18.000.000 TL (on sekiz milyon Türk Lirası) dir. Tarafların karşılıklı olarak mutabık kalması halinde ve ücretleri taraflarca kararlaştırılmak suretiyle 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonları için sözleşme uzatma opsiyonu bulunmaktadır."
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz