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Bugün 10:52 TSİ- Ekonomi

Borsa güne yatay başladı

Borsa, güne yüzde 0,03’lük hafif yükselişle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne 0,03’lük hafif yükselişle başladı. Endeks, 29,37 puanlık artışla 98 bin 724 puandan açıldı.

Bugün 10:52 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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