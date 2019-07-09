İstanbul Kapalıçarşı’da 5,7410 liradan alınan dolar 5,7430 liradan, 6,4420 liradan alınan euro ise 6,4440 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,7240 liradan, euro ise 6,4230 liradan satılmıştı.
Bugün 10:52 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7430 liradan, euro ise 6,4440 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz