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Bugün 11:09 TSİ- Magazin

Survivor Sabriye’nin motosiklet tutkusu ! Binlerce beğeni aldı

Dünya Kickboks şampiyonu Sabriye Şengül resmi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla binlerce beğeni aldı.
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Survivor’un en sevilen ve sempatik isimlerinden Sabriye Şengül, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla gündem oldu. Motosiklet tutkusunu her defasında dile getiren başarılı sporcu, motosiklet üzerindeki pozlarını takipçileri ile paylaştı. Sabriye’nin motosikletli fotoğrafları takipçileri tarafından binlerce beğeni aldı.

SABRİYE ŞENGÜL KİMDİR? SABRİYE ŞENGÜL NERELİ?

Türk Kickboksçu ve Boksör Sabriye Şengül, 1988 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. Türkiye’nin yetiştirdiği en iyi boksör ve kick boksçular arasında yer alan Sabriye Şengül’ün üç Türkiye şampiyonluğu var. 2016’da İstanbul’da WKU Dünya Şampiyonluğu için kemer maçına çıkan Sabriye Şengül, Belçikalı Rakibi Vanessa De Waelle’yi puanla yenerek dünya şampiyonu oldu. Sabriye, Kasım ayında Avusturya Viyana’da yapılan Vendetta profesyonel Dünya Kick Boxing şampiyonluk ISKA kemer maçında Avusturyalı rakibi Christin Fedller’i yenerek 2. kez Dünya şampiyonu oldu. Hayatında sporun önemli bir yer tuttuğunu her fırsatta belirten Sabriye Şengül, spor hayatına ilk olarak hentbol ile başladı. Sabriye Şengül, Survivor 2017’de ünlüler takımında yer aldı. Survivor 2017 ünlüler kadrosunun en dikkat çeken isimlerinden bir tanesi olan Sabriye Şengül, sempatik tavırlarıyla hem takım arkadaşlarını hem de ekran karşısındakileri güldürüyordu. Survivor 2019 kadrosunda da yer alan Sabriye Şengül izleyenleri güldürmeyi yine başardı.

Bugün 11:09 TSİ İHA İstanbul- Magazin

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