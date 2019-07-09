ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav ise 22 Eylül’de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekleri belirtildi.
Bugün 11:54 TSİ- Eğitim
2019 ALES başvuruları başladı
2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz