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Bugün 11:54 TSİ- Eğitim

2019 ALES başvuruları başladı

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) başvuruları başladı.
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ALES başvuruları bugün başladı. Başvurular 17 Temmuz tarihinde sona erecek. Sınav ise 22 Eylül’de yapılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamada, adayların başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecekleri belirtildi.

Bugün 11:54 TSİ İHA Ankara- Eğitim

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