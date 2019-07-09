Seçim sonrası ekonomik verilerin pozitif çıkmasına dünya devi markaların Türkiye’deki yatırımlarına yenilerinin katılması eklendi. Son olarak dünyaca ünlü valiz markası Samsonite Türkiye’deki 71. mağazasını Ankara’da açtı. Türkiye’deki perakende zincirini büyütmeye devam eden marka bu hareketiyle Türk ekonomisine duyduğu güveni simgeledi.
Bugün 13:03 TSİ- Ekonomi
Dünyaca ünlü markalar Türkiye’de büyümeye devam ediyor
Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki yeni yatırımları yüz güldürmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü valiz markası Türkiye’deki perakende zincirine yeni bir mağaza daha ekledi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz