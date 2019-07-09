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Dünyaca ünlü markalar Türkiye’de büyümeye devam ediyor

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki yeni yatırımları yüz güldürmeye devam ediyor. Son olarak dünyaca ünlü valiz markası Türkiye’deki perakende zincirine yeni bir mağaza daha ekledi.