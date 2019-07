"Dünya Kupası öncesi güzel bir atmosfer içerisindeyiz"

A Milli Kadın ve Erkek Takımları ana sponsorluğu kapsamında tatilbudur.com ile imzalanan sponsorluk anlaşması sonrası Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İmzalanan sponsorluktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Türkoğlu, “Ailemize kattığımız küçüklü büyüklü iş ortaklarımız hepsi bizim için çok değerli. Çünkü gerek biz gerek yeni ortağımız birlikte yürüteceğimiz iş birlikteliği olsun basketbolun Türkiye ve dünya geneline yayılması açısından böyle anlamlı şirketlerin birleşmesi Türk sporuna değer katmıştır. Bu anlamda göreve geldiğimizden beri tüm ortaklarımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Federasyon olarak bu tip sözleşmelere böyle bakmaya çalışıyoruz. Uzun soluklu olursa her iki tarafın da mutlu olacağını düşünüyoruz. İki taraf için de hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

"HER İKİ TARAFIN DA MUTLU OLACAĞI İŞLER YAPACAĞIZ"

Başkan Türkoğlu, yaptıkları iş birlikleri ile daha büyük kitlelere ulaştıklarını belirterek, “Basketbol her geçen gün büyüyen, her geçen gün geniş kitlelere ulaşan bir spor. Bu anlaşmalarla büyük kitlelere ulaşmaya başladık. İki tarafın da en iyi şekilde birbirinden nasıl yararlanacağını planladığımız için bu zamana kadar bizimle çalışan herkes memnun olmuştur. Bu süreçte tatilbudur.com da bizden memnun olacaktır. Bu yüzden özel sektörler ne kadar değer katarlarsa Türk sporu basketbolu daha iyi yerlere gelecektir. Her iki tarafında mutlu olacağı işler yapacağız” açıklamasını yaptı.

"DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜZEL BİR ATMOSFER İÇERİSİNDEYİZ”

Çin’de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan FIBA Dünya Kupası öncesi Milli Takım’da çok güzel bir havanın olduğunu aktaran Hidayet Türkoğlu, “Ülke olarak her branşta olmamız gerektiğine inanıyorum. Tüm ekibin oraya gitmesi için yönetimsel olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Doğal olarak zaman zaman sevindiğimiz süreçler oluyor. Zaman zaman üzüldüğümüz süreçler de oluyor. Daha iyi neler yaparız diye çalışıyoruz. A Milli Kadın Basketbol Takımı’mız iyi sonuç elde edememiş olsa da orada mücadele etmeleri bizi mutlu etmiştir. Ekip olarak daha iyi neler yapabileceğimizi bildiğimiz için çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin’de Dünya Kupası var. Güzel atmosfer içerisindeyiz. Tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum, hiçbiri bahane üretmeden anında Milli Takım ile birlikte oluyor ve kendisini hazırlıyor. Ufuk Sarıca iyi işler yaptı ve devam edecektir. Yönetici anlamında imkanlarını en iyi şekilde sağlamak için iyi işler yapmak için çalışıyoruz. Yönetici anlamında ekibin çok rahat antrenman, seyahat ve konaklaması için her iş birliğine hazırız. İşimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar da sahaya çıktığı zaman formanın hakkını en iyi şekilde vereceklerdir. Tüm ülkeyi gururlandıracak bir sonuç elde ederiz. Biz onlarla gurur duymaya devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

CENK ANGIN: "UMUYORUM Kİ ÇİN’DEN İYİ SONUÇLARLA DÖNERİZ"

Tatilbudur.com Üst Yöneticisi Cenk Angın ise yaptıkları iş birliğinden dolayı çok heyecanlı oldukların ifade ederek şunları söyledi:

"Türk sporuna katkıda bulunma imkanı yakalamış olmamız TBF sayesinde oldu. Mili takımlarımızın olduğu yerde o heyecanı hissetmek Çin’deki mücadelelerde belki bu sefer daha farklı yaşamak açısından çok kıymetli. Hem keyifliyiz, hem heyecanlıyız, hem gururluyuz. Umuyorum ki Çin’den iyi sonuçlarla döneriz."