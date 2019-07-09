Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:24 TSİ- Spor

Konyaspor tesisleri yenilendi

Konyaspor Kulübü yeni sezon öncesi tesislerini yenileyerek tam donanımlı hale getirdi.
mask
mask
mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın

Konyaspor, 2019-2020 sezonu öncesinde Kayacık ve Tatlıcak Tesislerini yeniledi. Tam donanımlı hale getirilen tesisler futbolcuların hizmetine sunuldu. Konyaspor alt yapı oyuncuları için yenilenen Tatlıcak Tesislerinde spor salonu, soyunma odaları, yönetici odaları, futbolculara ait odalar, yemekhane ve toplantı salonu bulunuyor. Konyaspor A takımının kullandığı Kayacık Tesislerinde yapılan yenileme sonucu, Türkiye’de sadece iki kulüpte bulunan ve NASA’nın astronot eğitimlerinde kullandığı yer çekimini azaltan ‘ALTER G’ adlı rehabilitasyon cihazı da futbolcuların tedavilerinde kullanılacak. Kulüp tesislerinin tanıtımına yönelik gerçekleşen basın gezisinde konuşan Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. İki tesisin yenileme masraflarının Konyaspor Kulübü tarafından karşılandığını kaydeden Güven Öten, "Altyapı için kullandığımız Tatlıcak Tesislerimiz Konyaspor’un geleceği. Burası Konyaspor’un okulu. İnşallah bu kadar güzel imkanlardaki tesislerde alt yapıdan birçok oyuncu hem Türk sporuna hem Konyasporumuza yetişecek. Şu andaki alt yapı tesislerimiz, Süper Lig’in tesislerine eş değer durumda. Burada U13’ten U19’a kadar genç sporcularımız yetişecek. Eskiden en büyük sorunumuz konaklama sorunuydu. Yetenekli çocukları burada görsek bile bir türlü kazanamıyorduk imkansızlıklardan dolayı. Artık 5 yıldızlı otel seviyesinde, her türlü imkanı elinde olan, kalacakları tek kişilik odalarından, 3 tane sahasına kadar. Buraya girdikten sonra hiçbir ihtiyaç duymayacaklar" şeklinde konuştu.

"YENİLENMEYEN HİÇBİR ŞEY KALMADI"

A takımın kullandığı Kayacık Tesislerinin bir çok yeniliği barındırdığını dile getiren Öten, antrenman sahasındaki çimlerin alttan ısıtmalı hale getirildiğini bildirdi. Öten açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Yenilenmeyen hiçbir şey kalmadı. Şu anda kulübümüzde eksik olan hiçbir şeyimiz yok. İki tesisin tadilatı aynı anda devam etti. Ayın 5’inde oyuncularımız burada bir araya geldiler, onlar gelmeden bitireceğiz diye çok emek sarf ettik. Bunda Hilmi Kulluk başkanın titizliği ve ekibinin çok büyük etkisi oldu. Normal şartlarda böyle bir yer 8-10 ayda bitmezdi. İki tesisin de bütün masraflarını Konyaspor Kulübü karşıladı. Çünkü biz oyuncularımızın da buna layık olacağına inanıyoruz. Konyaspor’un zaten fazlasıyla böyle tesislere kavuşması lazımdı. Nerelerden nerelere geldik. O yüzden biz mutluyuz. Burada toplamda 5 tane sahamız var. Bunun 3 tanesi nizami ölçülerde, iki tanesi biraz daha büyük. Ayrıca ısıtmalı sahamız da var. Biliyorsunuz stadımızın çimleri değişiyor. Buranın da çimleri aynı stadın çimleri gibi olacak. Alttan ısıtmalı olduğu için bilhassa kışın oynayacağımız maçlarda son antrenmanı burada yapıp direkt stadyuma geçeceğiz. Olabilecek bütün en üst düzeydeki imkanlar burası için kullanıldı. Problemsiz bir şekilde inşallah lige başlayacağız. Buralar iyi oldukça lige de başarılara da sirayet edecektir. Bundan sonrası artık teknik ekibimizin ve oyuncuların güzel bir başarılı, sağlıklı kazasız belasız bir yıl geçirmesi. İnşallah Konyaspor’u en iyi yerlere getirebilmek adına her şeyi yapacağız."

Bugün 15:24 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç mask
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de mask
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe salonda çalıştı mask
Fenerbahçe salonda çalıştı
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde mask
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum" mask
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da mask
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı mask
Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler mask
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret mask
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var” mask
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var”

GALERİ

Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL