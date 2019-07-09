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Bugün 15:54 TSİ- Siyaset

Hükümetin zam teklifi belli oldu

TÜRK-İş Başkanı Ergün Atalay, "Hükümet 2019 yılı için yüzde 5 artı yüzde 4 zam teklif etti" dedi.
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Bugün 15:54 TSİ İHA Ankara- Siyaset

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