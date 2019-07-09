Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:30 TSİ- Spor

Abdullah Avcı’dan yoğun mesai

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun mesai içinde. Siyah-beyazlı takımın dün başlayan çalışmalarını kayıt altına aldıran deneyimli teknik adam, antrenman aralarında görüntüleri inceleyerek, çalışma programlarını düzenliyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde dün başlayan antrenmanlar Riva’da devam ediyor. Sezon öncesi futbolculara kondisyon yüklemesi yapılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da ekibinin elde ettiği verilerle ilgili antrenman aralarında detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Antrenmanların sahayı yukarıdan gören bir noktadan kayıt altına alınmasını isteyen Avcı, tabletlerdeki verileri de idman sırasında inceleyerek çalışmaları bu doğrultuda düzenliyor. Beşiktaş günde çift antrenman yaparken, iki idman arasında Avcı, çekilen görüntüleri ve ortaya çıkan verileri inceleyerek detaylı analiz yapıyor.

Bugün 16:30 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç mask
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de mask
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe salonda çalıştı mask
Fenerbahçe salonda çalıştı
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde mask
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum" mask
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da mask
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı mask
Ankara'da Kadın Olmanın Ayrıcalığı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek mask
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya gelecek
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler mask
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret mask
Başkan Oğuz'dan TUSAŞ'a Ziyaret
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var” mask
“Ulaşımla ilgili indirim konularımız var”

GALERİ

Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL