Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde dün başlayan antrenmanlar Riva’da devam ediyor. Sezon öncesi futbolculara kondisyon yüklemesi yapılırken, Teknik Direktör Abdullah Avcı da ekibinin elde ettiği verilerle ilgili antrenman aralarında detaylı çalışma gerçekleştiriyor. Antrenmanların sahayı yukarıdan gören bir noktadan kayıt altına alınmasını isteyen Avcı, tabletlerdeki verileri de idman sırasında inceleyerek çalışmaları bu doğrultuda düzenliyor. Beşiktaş günde çift antrenman yaparken, iki idman arasında Avcı, çekilen görüntüleri ve ortaya çıkan verileri inceleyerek detaylı analiz yapıyor.
Bugün 16:30 TSİ- Spor
Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yoğun mesai içinde. Siyah-beyazlı takımın dün başlayan çalışmalarını kayıt altına aldıran deneyimli teknik adam, antrenman aralarında görüntüleri inceleyerek, çalışma programlarını düzenliyor.
Büyütmek için resme tıklayın
Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz