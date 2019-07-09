İstanbul Kapalıçarşı’da 256 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 256,20 liradan, bin 687 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 708 liradan, 233 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 237 liradan, bin 648 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 668 liradan, 824 liradan alınan Yarım Ziynet 834 liradan ve 412 liradan alınan Çeyrek Ziynet 417 liradan satıldı.
Dün 17:38 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 256,20 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz