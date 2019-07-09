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Bugün Neler Yaşandı? 09 Temmuz 2019 Günün Özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 09 Temmuz 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.
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Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.. Bugün Neler Yaşandı? 09 Temmuz 2019 Günün Özeti, Günün Özeti Haberleri, Günün önemli gelişmeleri, Günün önemli siyaset haberleri, günün önemli haberleri, günün görüntülü ve anlatımlı özet haberleri şu şekildedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Avrupa’ya eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Düzensiz göç baskısıyla karşı karşıyayız. Türkiye 4 milyondan faza sığınmacıya ev sahipliği yapıyor. Bugüne kadar Suriyeli sığınmacılar için 37 milyar doları aşan harcama yaptık. Suriyeli sığınmacılar için taahhütler yerine getirilmedi. Düzensiz göç akınında Avrupalı dostlarımızdan beklediğimiz desteği ve insani tavrı göremedik" dedi.

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  • Hakkari’de hain saldırı: 2 şehit
  • Hakkari’de teröristlerce yapılan saldırı sonucu 2 asker şehit oldu.
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Libya’da serbest bırakılan 6 Türk yurda döndü

Libya’da Hafter güçleri tarafından bir süre alıkonulduktan sonra serbest bırakılan 6 Türk, Türkiye’ye döndü. Libya’da yaşananları anlatan denizciler, tanışma bahanesiyle davet edildikleri karakolda daha sonra alıkonulduklarını öğrendiklerini ifade etti.

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    176 asker hakkında gözaltı kararı verildi

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına ilişkin soruşturmada, tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması gece saatlerinden itibaren eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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      Hamile kadına ve eşine dehşeti yaşatan şahıslar cezaevine gönderildi

      Pendik’te trafikte hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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