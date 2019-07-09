Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,91’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.884 puanlık azalışla 96 bin 811 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi de yüzde 2,73 değer kaybetti.