İstanbul Kapalıçarşı’da 5,73 liradan alınan dolar 5,7320 liradan, 6,4260 liradan alınan euro ise 6,4280 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,71 liradan, euro ise 6,4050 liradan satılmıştı.
Bugün 09:18 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada dolar 5,7320 liradan, euro ise 6,4280 liradan güne başladı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz