Serbest piyasada döviz fiyatları

Büyütmek için resme tıklayın

İstanbul Kapalıçarşı’da 5,73 liradan alınan dolar 5,7320 liradan, 6,4260 liradan alınan euro ise 6,4280 liradan satılıyor. Bir önceki günün kapanışında dolar 5,71 liradan, euro ise 6,4050 liradan satılmıştı.