Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 11:27 TSİ- Spor

Fenerbahçe’den Mesut Özil açıklaması

Fenerbahçe, Mesut Özil’in transferi için herhangi bir girişimde bulunulmadığını, mevcut ekonomik şartlarda da böyle bir adımın atılmasının söz konusu olmadığını açıkladı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sarı-lacivertli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Son haftalarda ve özellikle son birkaç günde artarak gündem olan Mesut Özil iddiaları hakkında, durumu açıklığa kavuşturmak adına bir bilgilendirme yapma gerekliliği doğmuştur.

Mesut Özil, kariyeri ve duruşuyla yurt dışında ülkemizi başarıyla temsil eden, Fenerbahçeli kimliği ile tanınan önemli bir değerdir.

Ancak Fenerbahçe’mizin Mesut Özil için bir girişimi bulunmamaktadır. Mevcut ekonomik şartlarda böyle bir adım atılması her iki taraf için de mümkün değildir.

Başkanımız Ali Koç da 20 Haziran’da düzenlenen WinWin programında konuya dair bu bağlamda açıklamalarda bulunmuş, kısa vadede bunun gerçekleşemeyeceğini vurgulamıştır.

  • Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
  • (İHA)

    • Bugün 11:27 TSİ İHA İstanbul- Spor

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

    Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
    İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç mask
    İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç
    Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de mask
    Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de
    Fenerbahçe salonda çalıştı mask
    Fenerbahçe salonda çalıştı
    Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde mask
    Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde
    Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum" mask
    Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
    Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da mask
    Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 13 B
    Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
    Ankara’da feci kaza: 3 ölü
    Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler mask
    Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler
    Keçiören'de Kurban Satış Yerleri Başvuruları Başladı mask
    Keçiören'de Kurban Satış Yerleri Başvuruları Başladı
    Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu mask
    Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu
    Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü mask
    Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü
    "Faizdeki sarmal bitecek" mask
    "Faizdeki sarmal bitecek"

    GALERİ

    Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
    Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
    Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
    Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
    Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
    Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
    Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
    Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
    Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
    Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
    Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
    Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 13 B

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL