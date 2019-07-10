Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un dün S-400 hava savunma sistemi tedariği hakkında yaptığı açıklamalara ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü’nün S-400 hava savunma sistemi tedariği hakkında yaptığı açıklamanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın G20 Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri görüşmenin içeriği ve ruhuyla bağdaşmadığına dikkat çekerek, “Türkiye’yi S-400 tedarik etmeye sevk eden koşullar ortadadır. Başkan Trump da G20 Zirvesi’nde bunu teyit etmiş ve ülkemize adil muamele yapılmadığını açıkça belirtmiştir. Biz sürecin başından beri bu konuyu şeffaf bir şekilde yürüttük. ABD’nin S-400 sisteminin F-35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini gidermek üzere NATO’nun da dahil edilebileceği teknik bir çalışma grubu kurulmasını önerdik ancak bu teklifimize halen yanıt alamadık. ABD tarafını diplomasi ve diyaloğu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
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"ABD’yi yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz”
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “ABD tarafını, diplomasi ve diyalogu dışlayarak ilişkilere zarar verecek yanlış adımlar atmaktan kaçınmaya davet ediyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz