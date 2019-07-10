Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:12 TSİ- Spor

Süper Lig’de en çok kazanan teknik adam: Fatih Terim 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yıllık 19.5 milyon TL’lik kazancıyla Türkiye’nin en çok kazanan teknik adamı olarak ön plana çıkıyor. Süper Lig’de ise bu alanda zirvede 18 milyon TL ile Fatih Terim var. 
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu öncesi takımlar transfer çalışmalarını Finansal Fair Play (FFP) kuralları çerçevesinde titizlikle sürdürmeye devam ederken, takımların başında yer alan teknik adamların maaşları da dikkat çekiyor. Türkiye’de en fazla kazanan çalıştırıcı, senede 19.5 milyon TL alan Şenol Güneş. Güneş, geçtiğimiz sezonun bitmesine az bir süre kala ay-yıldızlıların başına geçmiş ve lig bitimine kadar hem Beşiktaş’ın hem de Milli Takım’ın teknik direktörlüğünü yapmış, ligin sona ermesiyle de siyah-beyazlı takımdaki görevinden ayrılmıştı. 

SÜPER LİG’DE ZİRVEDE FATİH TERİM VAR 

Spor Toto Süper Lig’de mevcut durumda en çok kazanan teknik direktör ise Galatasaray ile geride kalan sezonda şampiyonluk yaşan Fatih Terim. Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı takım ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalayan Terim, yıllık 18 milyon TL elde edecek. Deneyimli antrenörü 12 milyon TL ile Medipol Başakşehir’den ayrılarak 3 yıllığına Beşiktaş’ın başına geçen Abdullah Avcı takip ediyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın da yıllık kazancı yaklaşık 10 milyon TL. 

DÖRT BÜYÜKLERDE EN AZ KARAMAN ALIYOR 

Süper Lig’in dört büyük kulübü olan Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’u çalıştıran teknik direktörler içinde en az maaşı alan bordo-mavililerin başında bulunan Ünal Karaman. Trabzonspor ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Karaman, yıllık 4.5 milyon TL alacak . 

Bugün 13:12 TSİ İHA İstanbul- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kamu ve özel bankalardan hangisi ile çalışıyorsunuz veya çalışırsınız?
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç mask
İşte Fenerbahçe’nin yeni transferi Vedat Muriç
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de mask
Vedat Muriqi resmen Fenerbahçe’de
Fenerbahçe salonda çalıştı mask
Fenerbahçe salonda çalıştı
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde mask
Avrupa kulüpleri genç Alpaslan’ın peşinde
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum" mask
Nando De Colo: "Fenerbahçe formasını giyecek olmaktan dolayı çok mutluyum"
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da mask
Nando De Colo, Fenerbahçe Beko’da
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B
Ankara’da feci kaza: 3 ölü mask
Ankara’da feci kaza: 3 ölü
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler mask
Hemoroid Sorunu Yaşayanlara Önemli Öneriler
Keçiören'de Kurban Satış Yerleri Başvuruları Başladı mask
Keçiören'de Kurban Satış Yerleri Başvuruları Başladı
Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu mask
Ankara Altındağ’da çıkan yangında 2 ev kül oldu
Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü mask
Başkentte zincirleme kaza: 3 ölü
Karpuzun 8 Önemli Faydası mask
Karpuzun 8 Önemli Faydası

GALERİ

Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı mask
Harbiye'de 2 Gece Üst Üste Sertab Erener Rüzgarı
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 06 Temmuz 2019 Günün Özeti
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri mask
Ayta Sözeri'den Mutheşem Harbiye Konseri
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti mask
Bugün Neler Yaşandı? 05 Temmuz 2019 Günün Özeti
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri mask
Dünyanın En Zeki İnsanı Bill Gates'in Sözleri
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda mask
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Yakında Sinemalarda
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 13 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL