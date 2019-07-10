Galatasaray’ın temmuz ayı divanı başladı

Sarı-kırmızılıların Ali Sami Yen Spor Kompleksi Özhan Canaydın Toplantı Salonu’nda yapılan divan toplantısı saygı duruşu ile başladı ve Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun gündemi okutmasıyla devam etti. Ağustos ayı divan toplantısının yapılmaması yönünde üyelerin oyuna sunulan madde kabul edildi. Buna göre bir sonraki toplantı toplantı eylül ayında gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılıların temmuz ayı divan kurulu toplantısında gündem maddeleri şöyle:

1. Geçen aya ait toplantı tutanaklarının takdimi ve oya sunulması,