ÖSYM’den yapılan açıklamada, “20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1’inci Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2’nci Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3’üncü Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.
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KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri açıklandı
220 Temmuz günü yapılacak olan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans (Alan Bilgisi) 1’inci oturum, 2’nci oturum, 3’üncü oturum sınav giriş belgeleri açıklandı.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz