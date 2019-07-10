KPSS Lisans Alan Bilgisi sınav giriş belgeleri açıklandı

ÖSYM’den yapılan açıklamada, “20 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1’inci Oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2’nci Oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) ile 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3’üncü Oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı. Adaylar, sınava girecekleri yeri gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin internet sitesinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.