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Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı

Plan ve Bütçe Komisyonu toplandı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, ’’Teklifimizin beş ve altıncı maddeleriyle Merkez Bankası yasasında yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımının dünya örnekleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır’’ dedi.
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Plan ve Bütçe Komisyonu, Gelir Vergisi ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkı’nda Kanun Teklifi’ni görüşmek üzere toplandı.

Kanun teklifini hazırlayan AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş milletvekillerine sunum yaptı. Savaş, teklifin 32 maddeden oluştuğunu ve 15 farklı kanunda değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirtti. Savaş, ’’Kanun teklifimizde yeni enstrümanlar devreye sokularak ekonomide yaşanan olumsuzlukların bertaraf edilmesi amaçlanmıştır. Diğer taraftan bu süreçte, bankalardaki sorunlu kredilerde yaşanan artış nedeniyle, sorunlu kredilerin yapılandırılması teklif edilmektedir. Hazırladığımız 16 ve 17. maddelerinde bankalara iki yıl süreyle finansal yeniden yapılandırma imkanı sağlamakta, Sayın Cumhurbaşkanı’na bu süreyi iki yıl daha uzatma yetkisi verilmektedir. Söz konusu düzenlemelerle, ulusal ve uluslararası konjonktür kaynaklı makroekonomik gelişmeler dolayısıyla reel sektörde ortaya çıkabilecek finansal sorunların çözümlenmesi, yapılandırma programlarını içeren bir uzlaşı platformu oluşturarak, finansal güçlüğü yaşayan borçlu firmalara ödeme gücü kazandırılması ve bu suretle katma değer oluşturma ve istihdam oluşturmaya devam etmelerini amaçlamaktayız’’ ifadelerini kullandı.

Savaş, Merkez Bankası’nın yıllık karını dağıtmamanın yüksek maliyetli sorunlara yol açtığını söyleyerek, ’’Hazine’ye devredilemeyen her türlü, kar, dağıtılmayan kar tutarı kadar ek borçlanma oluşturduğu için iç borçlanma faizlerinin aynı oranda yapay şekilde yüksek kalmasına yol açmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası karı, son tahlilde piyasadan çekilen paradır. Kar ne kadar yüksek ise o kadar yüksek miktarda piyasa fon ihtiyacı ortaya çıkacaktır. Bu açıdan bakıldığında son gün şerde kamuoyunun gündemini meşgul eden bir konu olarak yedek akçe devri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından para basılması anlamına gelmemektedir’’ şeklinde konuştu.

Kanada, Meksika, Çin Merkez bankalarının karlarının yüzde 100’ünün Hazine’ye devredildiğini hatırlatan Savaş, ’’Teklifimizin beş ve altıncı maddeleriyle Merkez Bankası yasasında yapılacak ihtiyat akçesi düzenlemesiyle, kar dağıtımının dünya örnekleriyle uyumlu hale getirilmesi sağlanmaktadır’’ dedi.

Bugün 17:23 TSİ İHA Ankara- Asayiş

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