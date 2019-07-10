İstanbul Kapalıçarşı’da 258,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 258,90 liradan, bin 705 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 726 liradan, 236 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 240 liradan, bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 686 liradan, 833 liradan alınan Yarım Ziynet 843 liradan ve 417 liradan alınan Çeyrek Ziynet 422 liradan satıldı.
Dün 17:38 TSİ- Ekonomi
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 258,90 lira oldu.
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Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz